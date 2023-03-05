Можуть завдати точкових ударів. Окупанти готуються до нової ракетної атаки – Гуменюк

Березень, 05 в 10:23

Війська РФ продовжують готуватись до можливих ракетних атак по Україні.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, корабельне угруповання ворога у Чорному морі складається з 16 кораблів, серед яких 4 ракетоносії: два надводних, два підводних. До запуску можуть бути готові понад 20 Калібрів.

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Така кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні говорить про підготовку окупантів до нової атаки.

– Якою вона буде – це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки – це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, ймовірно, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що у разі точкових атак РФ підіймає у повітря авіацію, а також тримає напоготові ракетоносії у морі. Так загарбники намагаються заплутати українську протиповітряну оборону.

Джерело: телемарафон

Фото: ОК Південь