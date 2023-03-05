Март, 05 в 12:39

Госпитали на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными российскими военными, их почти не перевозят в РФ на лечение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, оккупанты всячески пытаются скрыть количество скончавшихся от ран солдат, поэтому их учет ведут исключительно российские военные медики.

Сейчас смотрят

Однако информация о реальных потерях оккупационных войск быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует их.

К примеру, добровольческий казачий отряд, прибывший на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования, отмечает Анна Маляр.

Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника.

Именно поэтому оккупационное командование прибегает к принудительным и карательным мерам, чтобы хоть как-то улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового дезертирства.