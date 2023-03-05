Оккупанты отказываются идти в наступление из-за огромных потерь в боях — Маляр
Госпитали на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными российскими военными, их почти не перевозят в РФ на лечение.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, оккупанты всячески пытаются скрыть количество скончавшихся от ран солдат, поэтому их учет ведут исключительно российские военные медики.
Однако информация о реальных потерях оккупационных войск быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует их.
К примеру, добровольческий казачий отряд, прибывший на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования, отмечает Анна Маляр.
Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника.
Именно поэтому оккупационное командование прибегает к принудительным и карательным мерам, чтобы хоть как-то улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового дезертирства.