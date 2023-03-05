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Факти / Україна

Окупанти відмовляються йти у наступ через величезні втрати у боях – Маляр

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти відмовляються йти у наступ через величезні втрати у боях – Маляр
Фото: Нацполіція

Госпіталі на тимчасово окупованій території України переповнені важкопораненими російськими військовими, їх майже не перевозять до РФ на лікування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, окупанти усіляко намагаються приховати кількість померлих від ран солдатів, тому їхній облік ведуть лише російські військові медики.

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Проте інформація про реальні втрати окупаційних військ швидко розповсюджується серед військовослужбовців та деморалізує їх.

Наприклад, добровольчий козачий загін, який прибув на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, відмовляється брати участь у наступі й виконувати накази некомпетентного командування, наголошує Ганна Маляр.

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Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника.

Саме тому окупаційне командування вдається до примусових та каральних заходів, щоб хоча б якось покращити стан військової дисципліни та запобігти випадкам масового дезертирства.

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