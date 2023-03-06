Бахмут станет последним рубежом для Вагнера, где они могли что-то показать — Череватый

Март, 06 в 19:19

Неспособность врага добиться стратегического успеха на Бахмутском направлении приводит к тому, что между ЧВК Вагнера и действующей армией возникают конфликты.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Как раз его (врага, — Ред.) неспособность добиться стратегического успеха, прорвать нашу систему обороны, нанести непоправимый вред нашей обороне ломает и их моральный дух, плюс мы видим, что между ними идут трения, идут распри, между ЧВК Вагнера и действующей армией. И это тоже четкий маркер того, что мы все делали правильно, постепенно выбивая потенциал. Это будет последний рубеж для так называемой ЧВК Вагнера, где она могла что-то показать, – отметил он.

Кроме того, он отметил, что “пока есть возможность донимать врага, выбивать его личный состав, выбивать его боевой дух, боевые возможности, Украина будет это делать”.

Сейчас смотрят

— Я думаю, что благодаря его (Бахмута, — Ред.) символизму к нему будет приковано очень много внимания. И на самом деле с оперативной точки зрения он не представляет такой ценности. Просто это наша земля, мы защищаем каждый ее метр и пока есть возможность донимать врага, выбивать его личный состав, выбивать его боевой дух, боевые возможности, мы это делаем. Если есть необходимость отступления, как мы это делали, например, в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре, мы это делали, нанеся врагу просто невероятные потери, — отметил Череватый.

Читайте На Ставке Залужный и Сырский высказались за усиление наших позиций в Бахмуте

Он напомнил, что после Лисичанска и Северодонецка ВСУ освободили всю Харьковскую область, без 1,5%, и деоккупировали Лиман.

– Поэтому важнее, как мы используем в общем ситуацию, а в общем ситуация заключается в том, что они больше 7 месяцев не могут взять населенный пункт и наши войска делают героическую вещь – выбивают потенциал врага, чтобы облегчить работу своим товарищам… чтобы навсегда откинуть врага с нашей земли, – говорит он.

При этом враг бросил лучшие подразделения в бой на этом направлении и максимально концентрирует артиллерийский огонь.