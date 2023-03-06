Бахмут станет последним рубежом для Вагнера, где они могли что-то показать — Череватый
Неспособность врага добиться стратегического успеха на Бахмутском направлении приводит к тому, что между ЧВК Вагнера и действующей армией возникают конфликты.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
— Как раз его (врага, — Ред.) неспособность добиться стратегического успеха, прорвать нашу систему обороны, нанести непоправимый вред нашей обороне ломает и их моральный дух, плюс мы видим, что между ними идут трения, идут распри, между ЧВК Вагнера и действующей армией. И это тоже четкий маркер того, что мы все делали правильно, постепенно выбивая потенциал. Это будет последний рубеж для так называемой ЧВК Вагнера, где она могла что-то показать, – отметил он.
Кроме того, он отметил, что “пока есть возможность донимать врага, выбивать его личный состав, выбивать его боевой дух, боевые возможности, Украина будет это делать”.
— Я думаю, что благодаря его (Бахмута, — Ред.) символизму к нему будет приковано очень много внимания. И на самом деле с оперативной точки зрения он не представляет такой ценности. Просто это наша земля, мы защищаем каждый ее метр и пока есть возможность донимать врага, выбивать его личный состав, выбивать его боевой дух, боевые возможности, мы это делаем. Если есть необходимость отступления, как мы это делали, например, в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре, мы это делали, нанеся врагу просто невероятные потери, — отметил Череватый.
Он напомнил, что после Лисичанска и Северодонецка ВСУ освободили всю Харьковскую область, без 1,5%, и деоккупировали Лиман.
– Поэтому важнее, как мы используем в общем ситуацию, а в общем ситуация заключается в том, что они больше 7 месяцев не могут взять населенный пункт и наши войска делают героическую вещь – выбивают потенциал врага, чтобы облегчить работу своим товарищам… чтобы навсегда откинуть врага с нашей земли, – говорит он.
При этом враг бросил лучшие подразделения в бой на этом направлении и максимально концентрирует артиллерийский огонь.
— В частности, за эти сутки около 130 ударов было разными системами артиллерийского, и ствольными, и РСЗО по нашим позициям на Бахмутском направлении. Бахмут уже стал символическим с многих точек зрения и для нас это абсолютный символ нашей борьбы, стойкости, героизма. Для россиян – это как раз излом их мифа о второй армии мира и о ЧВК, – говорит спикер.