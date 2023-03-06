Бахмут стане останньою межею для Вагнера, де вони могли щось показати – Череватий

Березень, 06 в 19:19

Неспроможність ворога досягти стратегічного успіху на Бахмутському напрямку призводить до того, що між ПВК Вагнера і діючою армією виникають конфлікти.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Якраз його (ворога, – Ред.) неспроможність досягти стратегічного успіху, прорвати нашу систему оборони, нанести непоправну шкоду нашій обороні ламає і їх моральний дух, плюс ми бачимо, що між ними ідуть тертя, ідуть чвари, між ПВК Вагнера і діючою армією. І це теж чіткий маркер того, що ми все робили правильно, поступово вибиваючи потенціал. Це буде останній рубіж для так званої ПВК Вагнера, де вона могла щось показати, – зазначив він.

Зараз дивляться

Крім того, він зазначив, “поки є можливість дошкуляти ворогу, вибивати його особовий склад, вибивати його бойовий дух, бойові можливості, Україна буде це робити”.

– Я думаю, що завдяки його (Бахмуту, – Ред.) символізму до нього буде прикуто дуже багато уваги. І насправді з оперативної точки зору він не представляє аж такої цінності. Просто це наша земля, ми боронимо кожен її метр, і поки є можливість дошкуляти ворогу, вибивати його особовий склад, вибивати його бойовий дух, бойові можливості, ми це робимо. Якщо є потреба відступити, як ми це робили, наприклад, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Соледарі, ми це робили, завдавши ворогу просто неймовірних втрат, – зазначив Череватий.

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Він нагадав, що після Лисичанська та Сєвєродонецька ЗСУ звільнили всю Харківську область, без 1,5%, і деокупували Лиман.

– Тому важливіше, як ми використовуємо загалом ситуацію, а загалом ситуація полягає у тому, що вони більше семи місяців не можуть взяти населений пункт, і наші війська роблять героїчну річ – вибивають потенціал ворога, щоб полегшити роботу своїм побратимам… щоб назавжди викинути ворога з нашої землі, – каже він.

При цьому ворог кинув найкращі підрозділи в бій на цьому напрямку та концентрує максимально артилерійський вогонь.