Ближе к Киеву: Игнат объяснил, почему РФ изменила место запуска дронов

Март, 06 в 10:25

Ночью 6 марта Россия с северного направления атаковала восточные и центральные области Украины иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Из 15 беспилотников силами ПВО уничтожено 13.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему враг в последнее время изменил место запуска барражирующих боеприпасов. Ранее он делал это с юга и восточного побережья Азовского моря.

— Причина может быть проста: очень много атакуют Киевскую область, поэтому здесь банально просто — короче расстояние, меньше будет пролетать через территорию Украины, где есть огневые средства, ЗРК, мобильные огневые группы и истребители. Раньше по дороге в Киев их уничтожали ВК Юг и Восток, а с севера небольшое расстояние, поэтому, вероятно, в этом причина изменения места запуска дронов-камикадзе, — считает он.

Отсутствие массированных ракетных атак Игнат объясняет дефицитом высокоточного оружия, производство которого из-за санкций может работать на каких-то ограниченных ресурсах, однако отмечает, что точечные удары РФ наносит постоянно.

Сейчас смотрят

— Не забываем о прифронтовых регионах, у противника еще есть старые советские ракеты Х-22, С-300 в большом количестве, поэтому там не будет уменьшена интенсивность обстрелов именно ракетами, а здесь они будут наносить удары время от времени. Поэтому постоянно надо быть начеку, — подытожил спикер Воздушных сил.

По данным оперативного командования Юг, по состоянию на утро 6 марта в акватории Черного моря находится четыре ракетоносителя с суммарным залпом 24 калибра.