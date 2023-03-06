Ближче до Києва: Ігнат пояснив, чому РФ змінила місце запуску дронів

Березень, 06 в 10:25

Вночі 6 березня Росія з північного напрямку атакувала східні і центральні області України іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. З 15 безпілотників силами ППО знищено 13.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому ворог останнім часом змінив місце запуску баражуючих боєприпасів. Раніше він робив це з півдня та східного узбережжя Азовського моря.

– Причина може бути проста: дуже багато атакують Київську область, тому тут банально просто – коротша відстань, менше буде пролітати через територію України, де є вогневі засоби, ЗРК, мобільні вогневі групи і винищувачі. Раніше дорогою до Києва їх знищували ПК Південь та Схід, а з півночі невелика відстань, тому, ймовірно, у цьому причина зміни місця запуску дронів-камікадзе, – вважає він.

Відсутність масованих ракетних атак Ігнат пояснює дефіцитом високоточної зброї, виробництво якої через санкції може працювати на якихось обмежених ресурсах, проте наголошує, що точкових ударів РФ завдає постійно.

Зараз дивляться

– Не забуваємо про прифронтові регіони, противник ще має старі радянські ракети Х-22, С-300 у великій кількості, тому там не буде зменшено інтенсивність обстрілів саме ракетами, а тут вони будуть завдавати ударів час від часу. Тому постійно треба бути напоготові, – підсумував речник Повітряних сил.

За даними оперативного командування Південь, станом на ранок 6 березня в акваторії Чорного моря стоять чотири ракетоносії з сумарним залпом 24 Калібри.