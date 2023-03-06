Ближче до Києва: Ігнат пояснив, чому РФ змінила місце запуску дронів
Вночі 6 березня Росія з північного напрямку атакувала східні і центральні області України іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. З 15 безпілотників силами ППО знищено 13.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому ворог останнім часом змінив місце запуску баражуючих боєприпасів. Раніше він робив це з півдня та східного узбережжя Азовського моря.
– Причина може бути проста: дуже багато атакують Київську область, тому тут банально просто – коротша відстань, менше буде пролітати через територію України, де є вогневі засоби, ЗРК, мобільні вогневі групи і винищувачі. Раніше дорогою до Києва їх знищували ПК Південь та Схід, а з півночі невелика відстань, тому, ймовірно, у цьому причина зміни місця запуску дронів-камікадзе, – вважає він.
Відсутність масованих ракетних атак Ігнат пояснює дефіцитом високоточної зброї, виробництво якої через санкції може працювати на якихось обмежених ресурсах, проте наголошує, що точкових ударів РФ завдає постійно.
– Не забуваємо про прифронтові регіони, противник ще має старі радянські ракети Х-22, С-300 у великій кількості, тому там не буде зменшено інтенсивність обстрілів саме ракетами, а тут вони будуть завдавати ударів час від часу. Тому постійно треба бути напоготові, – підсумував речник Повітряних сил.
За даними оперативного командування Південь, станом на ранок 6 березня в акваторії Чорного моря стоять чотири ракетоносії з сумарним залпом 24 Калібри.