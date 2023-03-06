Через страны-посредники. Болгария отправила Украине оружия на $1 млрд — Euractiv

Март, 06 в 15:17

Болгарское оружие минимум на миллиард долларов поступило в Украину через другие страны за последние два года, причем Киеву и Софии даже не пришлось соглашаться ни на одну прямую сделку.

Об этом говорится в расследовании Euractiv.

Указано, что с начала 2021 года до 24 февраля 2022 года Украина не заключала прямых соглашений с болгарскими оружейными компаниями, которые являются основными экспортерами оружия и боеприпасов, произведенных по советским стандартам для украинской армии.

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Однако только за прошлый год Болгария опосредованно экспортировала в Украину вооружение на сумму не менее 1 миллиарда долларов, пишет издание, ссылаясь на источники.

Euractiv указывает, что несмотря на то, что тогдашняя вице-премьер и министр экономики Болгарии Корнелия Нинова, лидер пророссийских социалистов в Болгарии, подчеркивала, что не позволит экспортировать болгарское оружие для украинской армии, болгарская оружейная промышленность имела рекордные продажи за границу, преимущественно в Польшу и Румынию, откуда оружие затем отправлялось в Украину.

По словам бывшего депутата Народного собрания Болгарии Велизара Шаламанова, “болгарские компании не продают оружие и боеприпасы непосредственно украинским клиентам, потому что существует практика реализации сделок через зарубежные программы”.

— Существует программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше. Через эту программу покупается вооружение, необходимое для Украины, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Поэтому оно покупается через другие компании. Кроме того, важна логистика, а она, как мы все знаем, в основном организована через Польшу и является ответственностью тех компаний, которые покупают на болгарском рынке, — сообщил он.

Ранее издание Welt сообщило, что Болгария тайно обеспечивала Украину оружием и топливом в начале войны.

Источник: Euroactiv