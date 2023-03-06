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Факти / Світ

Через країни-посередники. Болгарія відправила Україні зброї на $1 млрд – Euractiv

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Через країни-посередники. Болгарія відправила Україні зброї на $1 млрд – Euractiv
Фото: Getty Images

Болгарська зброя щонайменше на $1 млрд надійшла в Україну через інші країни за останні два роки, причому Києву та Софії навіть не довелося погоджуватися на жодну пряму угоду.

Про це йдеться у розслідуванні Euractiv.

Зазначено, що з початку 2021 року до 24 лютого 2022 року Україна не укладала прямих угод із болгарськими збройовими компаніями, які є основними експортерами зброї та боєприпасів, вироблених за радянськими стандартами для української армії.

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Однак лише за минулий рік Болгарія опосередковано експортувала в Україну озброєння на суму щонайменше $1 млрд, пише видання, посилаючись на джерела.

Euractiv вказує, попри те, що тодішня віцепрем’єрка і міністр економіки Болгарії Корнелія Нінова, лідерка проросійських соціалістів у Болгарії, наголошувала, що не дозволить експортувати болгарську зброю для української армії, болгарська збройова промисловість мала рекордні продажі за кордон, переважно до Польщі та Румунії, звідки зброю потім відправляли в Україну.

За словами колишнього депутата Народних зборів Болгарії Велізара Шаламанова, “болгарські компанії не продають зброю та боєприпаси безпосередньо українським клієнтам, тому що існує практика реалізації угод через закордонні програми”.

Діє програма з хорошим фінансуванням у Великій Британії, США і Польщі. Через цю програму купується озброєння, необхідне для України, тобто гроші не українські, а британські, американські, польські чи європейські. Тому його купують через інші компанії. Крім того, важлива логістика, а вона, як ми всі знаємо, здебільшого організована через Польщу і є відповідальністю тих компаній, які купують на болгарському ринку, повідомив він.

Раніше видання Welt повідомило, що Болгарія таємно забезпечувала Україну зброєю та пальним на початку війни.

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Джерело: Euroactiv

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