Придется переписывать учебники: война в Украине сломала много норм и шаблонов ведения боев

Март, 06 в 22:32

События на фронте после начала полномасштабной агрессии России против Украины сломали многие нормы и шаблоны ведения боев, что перепишет все военные учебники.

Об этом в своем видеоблоге сказал военный эксперт Олег Жданов.

– Например, расход боеприпасов той же артиллерии был рассчитан на то, что отработав по цели норму боеприпасов, эта цель будет либо придушена, либо уничтожена. Если она уничтожена, повторный обстрел проводить не нужно. Если подавлена, может быть методический огонь. Соответственно, расход боеприпасов уменьшается. 100-200 снарядов на весь опорный пункт – это норма, – сказал Жданов.

Он отметил, что в ходе полномасштабной войны в Украине выяснилось, что артиллерия работает круглосуточно. В армии РФ расход достигает до 70 тыс. снарядов в сутки, а производственная мощность РФ составляет 4 тыс. снарядов в сутки.

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Что касается украинской армии, то наши бойцы сегодня тратят 5-6 тыс. снарядов в сутки.