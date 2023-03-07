Доведеться переписувати підручники: війна в Україні зламала багато норм та шаблонів ведення боїв

Березень, 06 в 22:32

Події на фронті після початку повномасштабної агресії Росії проти України наразі зламали багато норм та шаблонів ведення боїв, що перепише всі військові підручники.

Про це у своєму відеоблозі сказав військовий експерт Олег Жданов.

– Наприклад, витрата боєприпасів тієї ж артилерії була розрахована на те, що відпрацювавши по цілі норму боєприпасів, цю ціль буде або придушено, або знищено. Якщо її знищено, повторний обстріл проводити не треба. Якщо придушено, то може бути методичний вогонь. Відповідно, витрати боєприпасів зменшуються. 100-200 снарядів на весь опорний пункт – це норма, – сказав Жданов.

Він зауважив, що під час повномасштабної війни в Україні з’ясувалося, що артилерія працює цілодобово. В армії РФ витрата сягає до 70 тис. снарядів на добу, а виробнича потужність РФ становить 4 тис. снарядів на добу.

Зараз дивляться

Щодо української армії, то наші бійці сьогодні витрачають 5-6 тис. снарядів на добу.