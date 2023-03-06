Обеспечение оружием и помощь военным: секретарь СНБО о главных темах заседания Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 6 марта. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какие главные темы обсудили на встрече.

— Мы проговаривали ситуацию на фронте. Сегодня очень горячо в Бахмуте, поэтому он был одной из ключевых тем для проговаривания, что делать, каким образом принимать те или иные решения.

Были соответствующие доклады наших генералов, генерала Залужного, Сырского, других генералов. Было принято решение, поддержанное всеми членами Ставки, продолжить оборонительную операцию, — рассказал секретарь СНБО в эфире телемарафона Єдині новини.