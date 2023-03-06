Март, 06 в 9:15

Скорое завершение российского наступления в районе Бахмута, уже завершившееся наступление в районе Угледара и застопорившееся наступление в Луганской области могут создать благоприятные условия для контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что в начале февраля инициатива на поле боя была у армии РФ, но она ею не воспользовалась, чтобы добиться каких-то значительных продвижений.

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И в ближайшие месяцы российская армия потеряют инициативу на фронте в связи с вероятным завершением трех основных наступательных операций.

Похожая ситуация была прошлым летом, когда ВСУ перехватили инициативу в июле и пошли в контрнаступление. Тогда результатом стало освобождение значительных участков территории в Харьковской и Херсонской областях.

Сейчас у ВСУ есть все шансы начать контрнаступления в любом месте вдоль линии фронта, которое они сочтут наиболее подходящим.

Американские аналитики также отмечают, что Вооруженным силам Украины будет на руку огромные потери российской армии в живой силе и технике.

Ранее профессор Агнешка Легуцкая из Польского института международных отношений заявила, что война в Украине продлится дольше, чем до конца года.

Фото: ОК Юг