Березень, 06 в 9:15

Швидке завершення російського наступу в районі Бахмута, наступ у районі Вугледара, що вже завершився, і наступ, який застопорився в Луганській області, можуть створити сприятливі умови для контрнаступальних операцій Збройних сил України.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що на початку лютого ініціатива на полі бою була в армії РФ, але вона нею не скористалася, щоб домогтися якихось значних просувань.

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І найближчими місяцями російська армія втратить ініціативу на фронті у зв’язку з імовірним завершенням трьох основних наступальних операцій.

Схожа ситуація була минулого літа, коли ЗСУ перехопили ініціативу в липні і пішли в контрнаступ. Тоді результатом стало звільнення значних ділянок території в Харківській і Херсонській областях.

Зараз у ЗСУ є всі шанси почати контрнаступ у будь-якому місці вздовж лінії фронту.

Американські аналітики також зазначають, що Збройним силам України будуть на руку величезні втрати російської армії в живій силі та техніці.

Раніше професорка Аґнешка Лєґуцька з Польського інституту міжнародних відносин заявила, що війна в Україні триватиме довше, ніж до кінця року.

Фото: ОК Південь