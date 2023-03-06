Март, 06 в 12:54

В ночь на 6 марта в Донецкой области россияне нанесли ракетный удар, а также обстреляли прифронтовые населенные пункты из РСЗО.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом у себя в Telegram сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Так ночью от ракетного удара по Краматорску разрушило школу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ночной обстрел Донетчины: в Краматорске вражеская ракета попала в школу, Горловку и Бахмут обстреляли из РСЗО / 8 фотографий

В Угледаре во время обстрелов окрестностей громады ранен один человек.

– На Донецком направлении в Кураховской громаде из Смерчей обстреляно Дачное — повреждены четыре двухквартирных и шесть частных домов, админздание и учреждение культуры. В Авдеевке в течение ночи продолжались обстрелы по старой и центральной частях города – без жертв, — написал глава ОГА.

На Горловском направлении один человек погиб. В Бахмуте трое местных жителей получили ранения.

– В Торецкой громаде повреждены админздание и Дом молитвы в Нью-Йорке. Повреждены три дома в Васюковке Соледарской громады и два дома в Часовом Яру, — отметил Кириленко.

На Лисичанском направлении в Переездном Звановской территориальной громады повреждены и разрушены по меньшей мере 10 домов.

В Северске повреждены дома на трех улицах, еще один дом частично разрушен в Заречном Лиманской громады.

Ночной обстрел Донетчины: в Краматорске вражеская ракета попала в школу, Горловку и Бахмут обстреляли из РСЗО / 8 фотографий

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 74 раза обстреляли Херсонщину, выпустив 354 снаряда из тяжелой артиллерии и Градов. Три человека погибли, двое из них — дети.

Фото: Павел Кириленко, Александр Гончаренко