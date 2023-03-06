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Факти / Україна

Окупанти обстріляли Херсонщину з Градів і РСЗВ: троє людей загинули, двоє з них – діти

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Обстріл Херсону 10 січня 2022

За минулу добу окупанти 74  рази обстріляла Херсонщину, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії та Градів.

Є загиблі серед цивільного населення. 

Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

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– 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Є жертви серед цивільного населення – 3 людей загинули, 2 з них – діти, – написав він. 

Очільник ОВА зауважив, що відучора з деокупованих територій Херсонщини  було евакуйовано 51 людину.

В Україні триває 376-та доба героїчного спротиву українського народу російським окупантам.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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