Окупанти обстріляли Херсонщину з Градів і РСЗВ: троє людей загинули, двоє з них – діти
За минулу добу окупанти 74 рази обстріляла Херсонщину, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії та Градів.
Є загиблі серед цивільного населення.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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– 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
Є жертви серед цивільного населення – 3 людей загинули, 2 з них – діти, – написав він.
Очільник ОВА зауважив, що відучора з деокупованих територій Херсонщини було евакуйовано 51 людину.
В Україні триває 376-та доба героїчного спротиву українського народу російським окупантам.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.