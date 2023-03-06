Окупанти обстріляли Херсонщину з Градів і РСЗВ: троє людей загинули, двоє з них – діти

Березень, 06 в 9:46

За минулу добу окупанти 74 рази обстріляла Херсонщину, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії та Градів.

Є загиблі серед цивільного населення.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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– 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є жертви серед цивільного населення – 3 людей загинули, 2 з них – діти, – написав він.

Очільник ОВА зауважив, що відучора з деокупованих територій Херсонщини було евакуйовано 51 людину.

В Україні триває 376-та доба героїчного спротиву українського народу російським окупантам.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.