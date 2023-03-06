Березень, 06 в 12:54

У ніч проти 6 березня на Донеччині росіяни завдали ракетного удару, а також обстріляли прифронтові населені пункти з РСЗВ.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це у себе в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Так вночі від ракетного удару по Краматорську зруйнувало школу. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нічний обстріл Донеччини: в Краматорську ворожа ракета влучила у школу, Горлівку та Бахмут обстріляли з РСЗВ / 8 фотографий

У Вугледарі під час обстрілів околиць громади поранено одну людину.

– На Донецькому напрямку у Курахівській громаді зі Смерчів обстріляне Дачне — пошкоджено чотири двоквартирні та шість приватних будинків, адмінбудівлю та заклад культури. В Авдіївці протягом ночі тривали обстріли по старій та центральній частинах міста — без жертв, – написав голова ОВА.

На Горлівському напрямку одна людина загинула. У Бахмуті троє місцевих жителів дістали поранень.

– У Торецькій громаді пошкоджено адмінбудівлю та Дім молитви у Нью-Йорку. Пошкоджено три будинки у Васюківці Соледарської громади та два будинки у Часовому Яру, – зауважив Кириленко.

На Лисичанському напрямку у Переїзному Званівської територіальної громади пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 будинків.

У Сіверську пошкоджено будинки на трьох вулицях, ще один будинок частково зруйновано у Зарічному Лиманської громади.

Нічний обстріл Донеччини: в Краматорську ворожа ракета влучила у школу, Горлівку та Бахмут обстріляли з РСЗВ / 8 фотографий

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 74 рази обстріляла Херсонщину, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії та Градів. Троє людей загинули, двоє з них – діти.

Фото: Павло Кириленко, Олександр Гончаренко