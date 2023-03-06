Нічний обстріл Донеччини: в Краматорську ворожа ракета влучила у школу, Горлівку та Бахмут обстріляли з РСЗВ
У ніч проти 6 березня на Донеччині росіяни завдали ракетного удару, а також обстріляли прифронтові населені пункти з РСЗВ.
Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Про це у себе в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так вночі від ракетного удару по Краматорську зруйнувало школу. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
У Вугледарі під час обстрілів околиць громади поранено одну людину.
– На Донецькому напрямку у Курахівській громаді зі Смерчів обстріляне Дачне — пошкоджено чотири двоквартирні та шість приватних будинків, адмінбудівлю та заклад культури.
В Авдіївці протягом ночі тривали обстріли по старій та центральній частинах міста — без жертв, – написав голова ОВА.
На Горлівському напрямку одна людина загинула. У Бахмуті троє місцевих жителів дістали поранень.
– У Торецькій громаді пошкоджено адмінбудівлю та Дім молитви у Нью-Йорку. Пошкоджено три будинки у Васюківці Соледарської громади та два будинки у Часовому Яру, – зауважив Кириленко.
На Лисичанському напрямку у Переїзному Званівської територіальної громади пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 будинків.
У Сіверську пошкоджено будинки на трьох вулицях, ще один будинок частково зруйновано у Зарічному Лиманської громади.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти 74 рази обстріляла Херсонщину, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії та Градів. Троє людей загинули, двоє з них – діти.