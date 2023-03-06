Оккупанты обстреляли Херсонщину из Градов и РСЗО: три человека погибли, двое из них – дети
За минувшие сутки оккупанты 74 раза обстреляли Херсонщину, выпустив 354 снаряда из тяжелой артиллерии и Градов.
Есть погибшие среди гражданского населения.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
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– 23 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
Есть жертвы среди гражданского населения – 3 человека погибли, 2 из них – дети, — написал он.
Глава ОГА отметил, что со вчерашнего дня с деоккупированных территорий Херсонщины был эвакуирован 51 человек.
В Украине продолжаются 376-е сутки героического сопротивления украинского народа российским оккупантам.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.