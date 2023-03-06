Взрывы в Киевской области и уничтоженная башня наблюдения в РФ: что происходит на 376 сутки войны (онлайн)

В высшем военном руководстве Российской Федерации назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте, — Генштаб.

Для защиты от новых планирующих бомб, которые Россия начала применять против Украины, нужны современные истребители, — спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Силы обороны Украины уничтожили артиллерийскую пушку, реактивную систему залпового огня и склад боеприпасов россиян на Кинбурнской косе, — ОК Юг.

Экономика РФ не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца, — руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

В Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенной российской ракетой многоэтажки. Нашли тела 13 человек, среди которых ребенок, 11 жителей удалось спасти, еще пять людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Силы разведки спецподразделения ГУР Минобороны Kraken с помощью дрона-камикадзе уничтожили автономную башню наблюдения Гренадер в Брянской области России.