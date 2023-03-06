Март, 06 в 16:06

На Запорожской АЭС российские оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции.

Об этом сообщают в Тelegram-канале Энергодар.

– Особое внимание захватчиков привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала ГП НАЭК Энергоатом, созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях.

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– Осматривая здание НТЦ, рашисты, которые приехали на ЗАЭС как “специалисты атомной отрасли”, составляли списки оборудования, которое “надо демонтировать” (читайте – украсть) с атомной станции в случае отступления, – сообщают в Энергоатоме.

Оккупанты собираются бежать с ЗАЭС и планируют прихватить с собой оборудование станции / 5 фотографий

Средства на создание этого Центра в свое время инвестировал не только Энергоатом (500 млн грн), но и Европейский Союз (почти 13 млн евро).

Фото: Энергодар