Март, 02 в 12:23

Есть по меньшей мере две причины, по которым РФ срывает ротацию группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.

Свои версии на этот счет высказали, в частности, аналитики Института изучения войны (ISW).

Специалисты ISW не исключают, что удержанием персонала МАГАТЭ на ЗАЭС оккупанты добиваются международного признания права собственности России на станцию.

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Предполагается, что усилением угроз на ЗАЭС захватчики могут пытаться сдержать возможное контрнаступление ВСУ на Юге Украины в будущем.

Что известно о проблемах с ротацией представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

10 февраля МАГАТЭ объявило об отсрочке запланированной ротации персонала миссии МАГАТЭ на ЗАЭС по соображениям безопасности.

20 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация остается нестабильной.

28 февраля после 20 взрывов, прогремевших вблизи ЗАЭС, резервная линия электропередачи на время отключилась от станции.

22 февраля представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что департамент охраны и безопасности ООН без уважительных причин отложил ротацию персонала МАГАТЭ на неопределенный срок, хотя Россия “обязуется обеспечить безопасный проезд персонала МАГАТЭ на ЗАЭС”.

А уже 1 марта коллаборант Владимир Рогов заявил, что “западные спецслужбы сорвали плановую ротацию миссии Международного агентства по атомной энергии, чтобы обвинить Россию в создании препятствий МАГАТЭ”.

Еще в январе этот же Рогов обвинял МАГАТЭ в том, что агентство “играет политическую роль на ЗАЭС для поддержки Украины”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 372-е сутки.

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