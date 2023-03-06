Березень, 06 в 16:06

На Запорізькій АЕС російські окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції.

Про це повідомляють у Тelegram-каналі Енергодар.

– Особливу увагу загарбників привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу ДП НАЕК Енергоатом, створений на базі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це унікальний об’єкт, де атомники з багатьох країн світу на повномасштабних моделях обладнання й устаткування отримують рідкісні практичні навички, необхідні для їх експлуатації та ремонту на атомних електростанціях.

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– Оглядаючи будівлю НТЦ, рашисти, які приїхали на ЗАЕС як “фахівці атомної галузі”, складали списки обладнання, яке “треба демонтувати” (читайте – вкрасти) з атомної станції у разі відступу, – повідомляють в Енергоатомі.

Окупанти збираються тікати з ЗАЕС та планують прихопити з собою обладнання станції / 5 фотографий

Кошти на створення цього Центру свого часу інвестував не тільки Енергоатом (500 млн грн), а і Європейський Союз (майже 13 млн євро).

Фото: Енергодар