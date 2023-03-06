Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Волновахе россияне заставляют студентов ремонтировать поврежденную технику – Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Волновахе россияне заставляют студентов ремонтировать поврежденную технику – Генштаб
Фото: Нацполиция

В Волновахе Донецкой области российские захватчики обустроили ремонтную базу поврежденной техники в помещениях местного профессионального технического училища.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Студентов училища принудительно привлекают к ремонту военной техники.

Сейчас смотрят

Враг также не оставляет попыток наступления на отдельных участках фронта и всячески пытается ввести в заблуждение Силы обороны Украины.

К примеру, оккупанты передвигают колонны техники в районах Новой Каховки (Херсонская область) – Армянска (временно оккупированный Крым).

Однако такие маневры вызывают недовольство среди личного состава российских войск, поскольку критически не хватает топлива и нет понимания эффективности таких маневров.

Ранее президент Владимир Зеленский на конференции United for Justice рассказал, что Украина уже зарегистрировала более 70 тыс. военных преступлений России. Однако многие населенные пункты, в том числе города Мариуполь и Волноваха, все еще находятся под оккупацией. Поэтому мир не может знать всей правды о зверствах российских захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка