Март, 06 в 7:23

В Волновахе Донецкой области российские захватчики обустроили ремонтную базу поврежденной техники в помещениях местного профессионального технического училища.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Студентов училища принудительно привлекают к ремонту военной техники.

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Враг также не оставляет попыток наступления на отдельных участках фронта и всячески пытается ввести в заблуждение Силы обороны Украины.

К примеру, оккупанты передвигают колонны техники в районах Новой Каховки (Херсонская область) – Армянска (временно оккупированный Крым).

Однако такие маневры вызывают недовольство среди личного состава российских войск, поскольку критически не хватает топлива и нет понимания эффективности таких маневров.

Ранее президент Владимир Зеленский на конференции United for Justice рассказал, что Украина уже зарегистрировала более 70 тыс. военных преступлений России. Однако многие населенные пункты, в том числе города Мариуполь и Волноваха, все еще находятся под оккупацией. Поэтому мир не может знать всей правды о зверствах российских захватчиков.