Березень, 06 в 7:23

У місті Волноваха Донецької області російські загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки в приміщеннях місцевого професійного технічного училища.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Студентів училища примусово залучають ремонтувати військову техніку.

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Ворог не полишає спроб наступу на окремих ділянках фронту та усіляко намагається ввести в оману Сили оборони України.

Наприклад, окупанти пересувають колони техніки в районах Нової Каховки (Херсонська область) – Армянська (тимчасово окупований Крим.

Проте такі маневри викликають невдоволення серед особового складу російських військ, адже критично не вистачає пального і немає розуміння в ефективності таких маневрів.

Раніше президент Володимир Зеленський під час конференції United for Justice розповів, що Україна вже зареєструвала понад 70 тис. воєнних злочинів Росії. Проте багато населених пунктів, зокрема міста Маріуполь і Волноваха, все ще під окупацією. Тому світ не може знати всієї правди про звірства російських загарбників.