Март, 06 в 16:28

Недавно стало известно, что Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Mirage. Однако пока министр обороны Франции Себастьян Лекорню не подтвердил передачу самолетов для обороны Украины.

Что известно об истребителях Mirage 2000: характеристики и цена – читайте в материале.

Истребители Mirage 2000: характеристики

Как отмечает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко, Mirage 2000 – это легкий истребитель, иногда многоцелевого назначения, ведь может использоваться не только как истребитель, но и как бомбардировщик.

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По его словам, это самолет, разработанный еще в 1970-х годах, но это не делает его устаревшим. Потому что после принятия на вооружение в 1984 году он неоднократно модернизировался и имеет много модификаций, отвечающих тем или иным потребностям именно в современной войне.

Данные самолеты могут совершать полеты на максимальной высоте до 18 км, а также могут иметь максимальную скорость в 2300 км/ч. Это – довольно хороший показатель.

У него разные модификации, но сейчас Украину интересует именно Mirage 2000 D. Эти самолеты начали первые испытательные полеты в 1991 году. Назначение Mirage 2000 D – для прорыва вражеских систем противовоздушной обороны. Особенно – на малых высотах.

То есть, основная задача Mirage – прорыв ПВО врага при любых погодных условиях, в течение суток, используя для этого высокоточное управляемое авиационное оружие с лазерными системами наведения, которые значительно повышают эффективность от таких ударов.

Также эти самолеты имеют более высокотехническое (по сравнению с другими модификациями) бортовое радиоэлектронное оборудование и более высокотехнологичные системы управления полетом и прицельно-навигационные элементы. Также есть средства радиоэлектронной борьбы.

Все это в комплексе позволяет их максимально эффективно использовать для прорыва вражеской ПВО.

Самолеты Mirage 2000 находятся на вооружении многих стран, однако наибольшее количество имеет Франция (именно с модификацией 2000 D). Если говорить о вероятности получения этого оружия, то оно, скорее всего, поступит именно от Франции.

Mirage 2000: характеристики

размах крыла – 9,13 м;

длина самолета – 14,55 м;

высота самолета – 5,15 м;

площадь крыла – 2 41,00 м.

Истребители Mirage 2000: цена

Существует множество вариантов истребителей Mirage. Примерная стоимость, например, Dassault Mirage – $43 млн.