Возле Севастополя в районе аэродрома Бельбек прогремели взрывы
Фото: Pixabay
Во вторник, 7 марта, в Севастополе прогремели взрывы. Оккупационные власти традиционно говорят об учениях.
Об этом сообщает так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Утром местные жители в соцсетях сообщили, что взрывы прогремели в районе аэродрома Бельбек.
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Гауляйтер утверждает, что “это ложь и все спокойно”.
— В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде продолжается тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно, — написал он.
Ранее стало известно, что российские оккупанты вырыли примерно 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Вероятно, так армия РФ готовится к возможной высадке украинского десанта.
Источник: Михаил Развожаев