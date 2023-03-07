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Факты / Україна

Возле Севастополя в районе аэродрома Бельбек прогремели взрывы

Бедрак Виктория, редактор ленты
Возле Севастополя в районе аэродрома Бельбек прогремели взрывы
Фото: Pixabay

Во вторник, 7 марта, в Севастополе прогремели взрывы. Оккупационные власти традиционно говорят об учениях.

Об этом сообщает так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Утром местные жители в соцсетях сообщили, что взрывы прогремели в районе аэродрома Бельбек.

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Гауляйтер утверждает, что “это ложь и все спокойно”.

— В пабликах снова пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде продолжается тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно, — написал он.

Ранее стало известно, что российские оккупанты вырыли примерно 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Вероятно, так армия РФ готовится к возможной высадке украинского десанта.

Источник: Михаил Развожаев

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