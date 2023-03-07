Біля Севастополя в районі аеродрому Бельбек пролунали вибухи

Березень, 07 в 10:08

У вівторок, 7 березня, у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада традиційно каже про навчання.

Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Вранці місцеві жителі у соцмережах повідомили, що вибухи пролунали у районі аеродрому Бельбек.

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Гауляйтер стверджує, що “це брехня і все спокійно”.

– У пабліках знову пишуть про якийсь вибух у районі аеродрому. Це брехня. На зовнішньому рейді триває тренування корабельних розрахунків. У місті все спокійно, – написав він.

Раніше стало відомо, що російські окупанти вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, так армія РФ готується до можливої висадки українського десанту.

Джерело: Михайло Развожаєв