Біля Севастополя в районі аеродрому Бельбек пролунали вибухи
Фото: Pixabay
У вівторок, 7 березня, у Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада традиційно каже про навчання.
Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
Вранці місцеві жителі у соцмережах повідомили, що вибухи пролунали у районі аеродрому Бельбек.
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Гауляйтер стверджує, що “це брехня і все спокійно”.
– У пабліках знову пишуть про якийсь вибух у районі аеродрому. Це брехня. На зовнішньому рейді триває тренування корабельних розрахунків. У місті все спокійно, – написав він.
Раніше стало відомо, що російські окупанти вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, так армія РФ готується до можливої висадки українського десанту.
Джерело: Михайло Развожаєв