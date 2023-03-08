В Раду внесли проект закона о регистрации однополых партнерств
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о гражданских партнерствах, который позволит регистрировать однополые браки.
Об этом сообщила народный депутат Инна Совсун от партии Голос на своей странице в Facebook.
Законопроект предусматривает возможность регистрации гражданских партнерств, чем могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.
Депутат говорит, что работала над проектом девять месяцев совместно с представителями ЛГБТ-сообщества.
– Я вижусь, я говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных, – написала Инна Совсун.
Проект закона поможет однополым парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши.
– Тысячи историй. Тысячи голосов. Тысячи судеб. Их любовь актуальна, – написала парламентарий.
Инна Совсун уверена, что украинское общество “созрело, чтобы вырваться из российских скреп и совкового мировоззрения”.
– Это доказывают опросы: 56% украинцев полностью и скорее согласны, что ЛГБТ-люди должны иметь право на гражданские партнерства. Так давайте наконец это сделаем, – написала она.
По ее словам, законопроект о регистрируемых гражданских партнерствах в парламент также планирует подать Министерство юстиции.
Инна Совсун также сообщила, что у коллег-депутатов есть 5 дней, чтобы подписать проект закона.