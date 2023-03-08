Март, 07 в 22:36

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о гражданских партнерствах, который позволит регистрировать однополые браки.

Об этом сообщила народный депутат Инна Совсун от партии Голос на своей странице в Facebook.

Законопроект предусматривает возможность регистрации гражданских партнерств, чем могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

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Депутат говорит, что работала над проектом девять месяцев совместно с представителями ЛГБТ-сообщества.

– Я вижусь, я говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных, – написала Инна Совсун.

Проект закона поможет однополым парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши.

– Тысячи историй. Тысячи голосов. Тысячи судеб. Их любовь актуальна, – написала парламентарий.

Инна Совсун уверена, что украинское общество “созрело, чтобы вырваться из российских скреп и совкового мировоззрения”.

– Это доказывают опросы: 56% украинцев полностью и скорее согласны, что ЛГБТ-люди должны иметь право на гражданские партнерства. Так давайте наконец это сделаем, – написала она.

По ее словам, законопроект о регистрируемых гражданских партнерствах в парламент также планирует подать Министерство юстиции.

Инна Совсун также сообщила, что у коллег-депутатов есть 5 дней, чтобы подписать проект закона.