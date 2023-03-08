Березень, 07 в 22:36

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби.

Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун від партії Голос на своїй сторінці у Facebook.

Законопроєкт передбачає можливість реєстрації цивільних партнерств, чим можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

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Депутатка каже, що працювала над проєктом дев’ять місяців спільно з представниками ЛГБТ-спільноти.

– Я бачуся, я говорю з ЛГБТ військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших, – написала Інна Совсун.

Проєкт закону допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов’язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

– Тисячі історій. Тисячі голосів. Тисячі доль. Їхня любов на часі, – написала парламентарка.

Інна Совсун впевнена, що українське суспільство “дозріло, щоб вирватися з pociйських скрєп і совкового світогляду”.

– Це доводять опитування: 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ-спільнота повинна мати право на цивільні партнерства. Тож зробімо це нарешті, – написала вона.

За її словами, законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства до парламенту також планує подати Міністерство юстиції.

Інна Совсун також повідомила, що у колег-депутатів є 5 днів, щоб підписати проєкт закону.