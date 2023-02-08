Февраль, 08 в 13:13

В рамках кампании по поддержке внедрения в Украине регистрируемых партнерств создан анимационный ролик, напоминающий об ограничении прав и возможностей пар, не состоящих в официальном браке, в том числе однополых. Проблема обостряется в период войны, когда один или оба партнера находятся на фронте. Ведь каждый день люди рискуют здоровьем и жизнью ради нашей общей свободы.

Однополые пары сейчас не имеют права на общую собственность, наследование имущества партнера или партнерши по закону, права выступать доверенным лицом в случае его/ее недееспособности по состоянию здоровья и права не свидетельствовать друг против друга.

Сейчас смотрят

— Ребята из ЛГБТ+ сообщества служат на фронте еще с 2015-2016 годов. И с 24 февраля прошлого года они снова взяли в руки оружие и пошли защищать нас с вами и нашу землю. Иногда ценой жизни, — сообщила исполнительный директор ОО Точка опоры ЮА Таня Касьян.

Но изменилось ли что-нибудь для них за эти семь-восемь лет? Ничего.

— Так же, как и тогда, когда погибает военный или военная, его или ее партнер перед лицом украинского закона никто для них, — добавила Касьян. — Я слышу аргументы, что гражданские партнерства сейчас не ко времени. А когда это будет вовремя? Когда актуально иметь равные права, просто такие же обычные права, как у всех?

К сожалению, до того момента, когда закончится война, некоторые из этих людей просто не доживут, а будут убиты армией врага. То, что у людей будет возможность вступить в официальный зарегистрированный союз с любимыми, никак не отразится на другом населении Украины. От этого ни у кого иного не станет меньше прав.

— Иметь возможность вступить в зарегистрированные партнерства – это справедливо, это просто нормальное отношение – это человеческие ценности, против которых активно борется наш враг. Но какие должны поддерживать мы, — добавила Таня Касьян.

Регистрируемые партнерства разрешены в 28 странах мира. Прочитать больше и поддержать введение регистрируемых партнерств в Украине можно на специальном сайте, созданном Точкой опоры: https://www.rivniprava.com/

Ролик кампании подготовлен Общественными организациями Точка опоры ЮА и Военные ЛГБТ при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерланды, Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине и Беларуси, Международного фонда Возрождения, OutRight International, The Black Sea Trust.

Источник: ОО Точка опоры ЮА и Военные ЛГБТ