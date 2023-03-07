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Факты / Україна

Его глаза, голос. Украинского защитника, которого расстреляли россияне, узнала семья

Бедрак Виктория, редактор ленты
Его глаза, голос. Украинского защитника, которого расстреляли россияне, узнала семья

Украинского защитника, которого россияне расстреляли за слова “Слава Украине”, узнала сестра.

Об этом сообщила локальный продюсер BBC World София Кочмар-Тимошенко.

— Узнала. Проверила. Сестра говорит: “100 процентов — это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету”, — говорится в сообщении.

Позже София Кочмар-Тимошенко опубликовала еще одно сообщение, в котором отметила, что шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын.

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— Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: “Маме очень плохо, просим тишины”. Я уважаю их право. И тоже всячески способствую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому что, как по мне, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ — выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание — это найти локацию и тело, — добавила она.

Вчера, 6 марта, в сети появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза Слава Украине.

Пока неизвестно, когда, как и при каких обстоятельствах создали видеозапись, однако Украина пытается установить личность погибшего воина, вероятно, захваченного в российский плен без вооружения.

Источник: София Кочмар-Тимошенко

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