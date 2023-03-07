Его глаза, голос. Украинского защитника, которого расстреляли россияне, узнала семья

Март, 07 в 10:42

Украинского защитника, которого россияне расстреляли за слова “Слава Украине”, узнала сестра.

Об этом сообщила локальный продюсер BBC World София Кочмар-Тимошенко.

— Узнала. Проверила. Сестра говорит: “100 процентов — это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету”, — говорится в сообщении.

Позже София Кочмар-Тимошенко опубликовала еще одно сообщение, в котором отметила, что шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын.

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— Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: “Маме очень плохо, просим тишины”. Я уважаю их право. И тоже всячески способствую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому что, как по мне, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ — выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание — это найти локацию и тело, — добавила она.

Вчера, 6 марта, в сети появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза Слава Украине.

Пока неизвестно, когда, как и при каких обстоятельствах создали видеозапись, однако Украина пытается установить личность погибшего воина, вероятно, захваченного в российский плен без вооружения.

Источник: София Кочмар-Тимошенко