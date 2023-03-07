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Факти / Україна

Його очі, голос. Українського захисника, якого розстріляли росіяни, впізнала родина

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Його очі, голос. Українського захисника, якого розстріляли росіяни, впізнала родина

Українського захисника, якого росіяни розстріляли за слова “Слава Україні”, впізнала сестра.

Про це повідомила локальна продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко.

– Впізнала. Перевірила. Сестра каже: “100 відсотків – це мій брат. Це його очі, голос і те, як він курив сигарету”, – йдеться в повідомленні.

Згодом Софія Кочмар-Тимошенко опублікувала ще один допис, в якому зазначила, що шестеро членів родини впевнені, що це їх брат і син.

Зараз дивляться

– Я вже була в дорозі до них, але сестра каже: “Мамі дуже погано, просимо тиші”. Я поважаю їх право. І теж усіляко сприяю пресофіцерам і командирам знайти його. Бо, як на мене, от саме зараз це право спецслужб і ЗСУ – з’ясувати правду і сказати те, що можна. Наступне випробування – це знайти локацію і тіло, – додала вона.

Вчора, 6 березня, в мережі зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі Слава Україні.

Наразі невідомо, коли, як та за яких обставин створили відеозапис, проте Україна намагається встановити особу загиблого воїна, ймовірно, захопленого до російського полону без озброєння.

Джерело: Софія Кочмар-Тимошенко

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