Березень, 07 в 10:42

Українського захисника, якого росіяни розстріляли за слова “Слава Україні”, впізнала сестра.

Про це повідомила локальна продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко.

– Впізнала. Перевірила. Сестра каже: “100 відсотків – це мій брат. Це його очі, голос і те, як він курив сигарету”, – йдеться в повідомленні.

Згодом Софія Кочмар-Тимошенко опублікувала ще один допис, в якому зазначила, що шестеро членів родини впевнені, що це їх брат і син.

Зараз дивляться

– Я вже була в дорозі до них, але сестра каже: “Мамі дуже погано, просимо тиші”. Я поважаю їх право. І теж усіляко сприяю пресофіцерам і командирам знайти його. Бо, як на мене, от саме зараз це право спецслужб і ЗСУ – з’ясувати правду і сказати те, що можна. Наступне випробування – це знайти локацію і тіло, – додала вона.

Вчора, 6 березня, в мережі зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі Слава Україні.

Наразі невідомо, коли, як та за яких обставин створили відеозапис, проте Україна намагається встановити особу загиблого воїна, ймовірно, захопленого до російського полону без озброєння.

Джерело: Софія Кочмар-Тимошенко