Март, 06 в 21:24

В интернете вспыхнул новый скандал после того, как пользователи социальных сетей начали распространять видео с расстрелом российскими оккупантами якобы украинского военнопленного.

На кадрах можно увидеть, что неизвестные стреляют в бойца, после чего он падает без признаков жизни. Последними словами воина был патриотический лозунг Слава Украине, а потом его демонстративно убили несколькими выстрелами, тогда как голос за кадром начал ругаться на русском языке.

Пока нет официального подтверждения, кто из наших защитников зафиксирован на видео, однако оно вызвало большое возмущение у представителей украинской власти и граждан. Также неизвестно, где и когда была создана запись. Российские официальные лица это видео пока не комментировали.

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Героям Слава — как отреагировала Украина

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что убийство пленного — это очередное военное преступление россиян. По его мнению, это элемент целенаправленной политики террора, которую отбеливает кремлевская пропаганда многочисленными мифами о “нацистах в Украине”.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что расстрел военнопленного — это нарушение норм Женевской конвенции.

— Это проявление низости и подлости. Когда во всем мире слова Слава Украине вызывают уважение, почтение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают… Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, — привлечение Российской Федерации к ответственности.

По словам украинского омбудсмена, он направил эту видеозапись международным партнерам и коллегам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

— Герою Слава! Героям Слава! Слава Украине, — так отреагировал на трагедию с военнослужащим президент Владимир Зеленский.

Сейчас Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Кто был на видео и что известно

Пока неизвестно, когда, как и при каких обстоятельствах создали видеозапись, которая вызвала сильную критику среди украинцев. Однако Украина пытается установить личность погибшего воина, вероятно, захваченного в российский плен без вооружения.

— Друзья, помогите установить имя погибшего героя, которого захватили без оружия, а он на требование снять шеврон ВСУ спокойно сказал: Слава Украине, и был расстрелян россиянами, — призвал украинский журналист Юрий Бутусов.

Он рассказал, что сейчас ошибочно распространяют информацию, что погибшим мог быть воин 72 бригады, которого знают по позывному Магнит, однако это другой человек.

— У нас ошибочно распространяют информацию, что погибший — это боец 72 бригады с позывным Магнит. Это не он, это другой человек. И мы должны узнать, как его зовут. Это самое важное, что мы должны сделать в знак уважения к его поступку, — отмечает он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что немедленно нужно начать расследование преступления.

— Ужасное видео безоружного украинского военнопленного, казненного российскими войсками только за слова Слава Украине. Еще одно доказательство, что эта война является геноцидом. Прокурор Международного уголовного суда начинает немедленное расследование МУС этого ужасного военного преступления. Виновные должны предстать перед правосудием.

В Министерстве обороны Украины уверяют, что все российские военные преступники будут наказаны.

Страшно представить, если кто-то узнает своего отца или мужа

Пользователи соцсетей призывают привлечь к ответственности виновных в расстреле украинского военного. Они просят следствие и прокуратуру расследовать это преступление.

— Страшно даже представить, что в этом видео кто-то узнает своего отца/мужа… Вечная память! Герою Слава, — пишут украинцы. — Искренне и без страха, любовь к своей стране, полная преданность. Просто до слез, — комментируют в соцсетях. — Обязательно надо установить и найти этих палачей! Это должно стать почетной обязанностью для ГУР, — считают граждане.

Украинцы начали массово распространять патриотический ответ на слова расстрелянного бойца: Героям Слава.