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Факты / Україна

Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий — Минреинтеграции

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий — Минреинтеграции
Фото: УЗ

Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Этот вопрос находится на личном контроле вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Такое решение было инициировано и разработано Координационным штабом по проведению обязательной эвакуации населения, сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что основанием для проведения обязательной эвакуации теперь есть решение ОВА, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

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При этом обязательная эвакуация детей принудительным способом будет проходить в сопровождении одного из родителей, особы, которая их заменяет, или другого законного представителя.

– Обязанность государства – оберегать жизнь и здоровье ребенка. Принятое решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство, – прокомментировала решение Ирина Верещук.

Добавляется, что отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается.

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Под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

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