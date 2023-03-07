Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій – Мінреінтеграції

Березень, 07 в 16:36

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Це питання перебуває на особистому контролі віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

Таке рішення було ініційовано та розроблено Координаційним штабом із питань проведення обов’язкової евакуації населення, повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення ОВА, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

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Водночас обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб відбуватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

– Обов’язок держави – оберігати життя і здоров’я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава, – прокоментувала рішення Ірина Верещук.

Додається, що відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається.

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.