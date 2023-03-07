Март, 07 в 11:53

Захват Бахмута необходим для россиян, но этого будет недостаточно для дальнейшего продвижения армии РФ в Донецкой области.

Таково мнение аналитиков Института изучения войны (ISW).

– Российские войска уже понесли настолько ощутимые потери в боях за Бахмут, что их атака, скорее всего, достигнет кульминации после того, как они захватят город, если не раньше, – убеждены американские аналитики.

Эксперты не исключают, что битва за Бахмут может серьезно истощить лучшие силы частной военной компании Вагнера, лишив Россию одного из ее наиболее эффективных и сложных для замены ударных войск.

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– Атаки ЧВК Вагнера уже однажды достигли кульминации, что заставило Министерство обороны РФ бросить в бой часть своих элитных воздушно-десантных войск. Вполне возможно, что РФ снова достигнет кульминации перед взятием города, заставив командование либо отказаться от операции, либо бросать в бой большее количество элитных войск, – считают в ISW.

К слову, в Институте изучения войны предполагают, что вчерашние заявления президента Украины Владимира Зеленского о продолжении обороны Бахмута частично преследуют цель успокоить западных партнеров, которых беспокоит целесообразность обороны города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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