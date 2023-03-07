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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Убийство военного за лозунг Слава Украине и бои на Донбассе: что происходит на 377 сутки войны (онлайн)

Убийство военного за лозунг Слава Украине и бои на Донбассе: что происходит на 377 сутки войны (онлайн)

Хэштег Слава Украине возглавил мировые тренды Twitter после того, как украинского пленного расстреляли за этот лозунг оккупанты.

Зеленский подписал несколько указов о кадровых изменениях в СБУ: уволил заместителя главы ведомства, руководителей в Запорожской и Сумской областях, а также руководителей двух департаментов службы. Зато назначил нового главу СБУ в Сумской области и руководителя одного из департаментов.

Бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, — командующий Сухопутными войсками Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Залужный и командующий Сухопутных войск Сырский решили продолжить оборону Бахмута и дальнейшее усиление позиций.

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00:32 - 07 марта

В коалицию стран по созданию Специального трибунала для РФ за преступление агрессии против Украины входит уже 30 стран, сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Я рад сообщить, что стран уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я тогда сказал, что я не сомневаюсь, что к следующей встрече этой группы будет еще больше участников. И мы уже видим, что это начало происходить. Задача группы просто — когда ты туда входишь, то соглашаешься с тем, что должен быть создан отдельный, специальный трибунал для преследования РФ за преступление агрессии, — сказал Кулеба.

Задача группы — наработать юридические пути создания трибунала и решение его юридических вопросов, прежде всего, иммунитетов президента РФ Путина и его ближайшего окружения.

— Весь G7 присутствует в этой группы, — отметил министр.

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00:21 - 07 марта

Активное использование Россией авиации в Украине обусловлено ее количеством. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Посмотрите нашу разведсводку, в которой говорится, что к границам Украины стянуты около 400 летательных аппаратов. Это разного типа аппараты, но их около 400. Напомню, что Россия проводит мобилизацию, а это значит, что летчики могут быть призваны из запаса, которые могут по состоянию здоровья сесть за штурвал и восстанавливают свои летные навыки, — говорит эксперт.

Російський літак A-50

Фото: Getty Images

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