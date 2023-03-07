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В коалицию стран по созданию Специального трибунала для РФ за преступление агрессии против Украины входит уже 30 стран, сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Я рад сообщить, что стран уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я тогда сказал, что я не сомневаюсь, что к следующей встрече этой группы будет еще больше участников. И мы уже видим, что это начало происходить. Задача группы просто — когда ты туда входишь, то соглашаешься с тем, что должен быть создан отдельный, специальный трибунал для преследования РФ за преступление агрессии, — сказал Кулеба.

Задача группы — наработать юридические пути создания трибунала и решение его юридических вопросов, прежде всего, иммунитетов президента РФ Путина и его ближайшего окружения.