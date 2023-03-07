Убийство военного за лозунг Слава Украине и бои на Донбассе: что происходит на 377 сутки войны (онлайн)
Хэштег Слава Украине возглавил мировые тренды Twitter после того, как украинского пленного расстреляли за этот лозунг оккупанты.
Зеленский подписал несколько указов о кадровых изменениях в СБУ: уволил заместителя главы ведомства, руководителей в Запорожской и Сумской областях, а также руководителей двух департаментов службы. Зато назначил нового главу СБУ в Сумской области и руководителя одного из департаментов.
Бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, — командующий Сухопутными войсками Сырский.
Главнокомандующий ВСУ Залужный и командующий Сухопутных войск Сырский решили продолжить оборону Бахмута и дальнейшее усиление позиций.
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