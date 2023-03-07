Наступ РФ може захлинутись ще до ймовірного захоплення Бахмута – ISW

Березень, 07 в 11:53

Захоплення Бахмута є необхідним для росіян, але цього буде недостатньо для подальшого просування армії РФ у Донецькій області.

Такої думки аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Російські війська вже зазнали настільки відчутних втрат у боях за Бахмут, що їхня атака, швидше за все, досягне кульмінації після того, як вони захоплять місто, якщо не раніше, – переконані американські аналітики.

Експерти не виключають, що битва за Бахмут може серйозно виснажити найкращі сили приватної військової компанії Вагнера, позбавивши Росію одного з її найбільш ефективних та найважчих для заміни ударних військ.

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– Атаки ПВК Вагнера вже одного разу досягли кульмінації, що змусило Міністерство оборони РФ залучити до бою частину своїх елітних повітряно-десантних військ. Цілком можливо, що РФ знову досягне кульмінації перед взяттям міста, змусивши командування або відмовитись від операції, або кидати в бій більшу кількість елітних військ, – вважають в ISW.

До слова, в Інституті вивчення війни припускають, що вчорашні заяви президента України Володимира Зеленського про продовження оборони Бахмута частково мають на меті заспокоїти західних партнерів, яких непокоїть доцільність оборони міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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