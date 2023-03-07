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Факты / Україна

Поток беглецов не уменьшается: за время военного положения пограничники задержали 11 тыс. мужчин

Малиновская Ангелина, редактор ленты
прикордонники у Сумській області
Фото: Госпогранслужба

Украинские пограничники за время действия военного положения, с 24 февраля 2022 года, задержали более 11 тысяч нарушителей пересечения государственной границы.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

— На данный момент существенно не уменьшается количество нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу, в том числе и за пределами пунктов пропуска. На этом направлении больше всего мы их задерживаем на участках границы с Румынией и Молдовой. Всего с 24 февраля на зеленом участке границы были задержаны более 11 тысяч таких нарушителей. Еще 4 тыс. 100 нарушителей остановили в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам или другим незаконным способом. Больше всего таких нарушений было зафиксировано на границе с Венгрией и Польшей, — сказал он.

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Демченко предостерег нарушителей не пытаться незаконно пересекать границу, так как за это предусмотрена административная ответственность, а за отдельные действия еще и уголовная.

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