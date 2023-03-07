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Факти / Україна

Потік ухилянтів не зменшується: за час дії воєнного стану прикордонники затримали 11 тис. чоловіків

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
прикордонники у Сумській області
Фото: Держприкордонслужба

Українські прикордонники за час дії воєнного стану, від 24 лютого 2022 року, затримали понад 11 тисяч порушників перетину державного кордону.

Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

– Наразі суттєво не зменшується кількість порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон, зокрема й за межами пунктів пропуску. На цьому напрямку найбільше ми їх затримуємо на кордонах з Румунією та Молдовою. Загалом із 24 лютого на зеленій ділянці кордону було затримано понад 11 тисяч таких порушників. Ще 4 тис. 100 порушників зупинили у пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами чи іншим незаконним способом. Найбільше таких порушень було зафіксовано на кордоні з Угорщиною та Польщею, – сказав він.

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Демченко застеріг порушників не намагатися незаконно перетинати кордон, оскільки за це передбачено адміністративну відповідальність, а за окремі дії – ще й кримінальну.

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