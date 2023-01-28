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Притворялся женщиной, чтобы избежать мобилизации: на границе с Венгрией задержали трех уклонистов

Юля Захарченко, редактор ленты
Притворялся женщиной, чтобы избежать мобилизации: на границе с Венгрией задержали трех уклонистов
Фото: Госпогранслужба

В Закарпатской области на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Он пытался избежать мобилизации, поэтому прибегнул к необычным методам, чтобы выехать из страны.

По данным Госпогранслужбы Украины, трое военнообязанных граждан пытались пересечь границу вне пунктов пропуска, но пограничники отдела Вилок остановили их.

Фото: Госпогранслужба

Один из мужчин пытался изображать из себя женщину, однако в конце концов признался в обмане. Незаконно покинуть территорию страны мужчины пытались для избежания мобилизации.

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На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по факту попытки незаконного пересечения государственной границы Украины (предусмотрено ст. 204-1 КУоАП), дела направили в суд. Сейчас мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования.

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Источник: Госпогранслужба
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