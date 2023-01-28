Притворялся женщиной, чтобы избежать мобилизации: на границе с Венгрией задержали трех уклонистов

Январь, 28 в 13:37

В Закарпатской области на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Он пытался избежать мобилизации, поэтому прибегнул к необычным методам, чтобы выехать из страны.

По данным Госпогранслужбы Украины, трое военнообязанных граждан пытались пересечь границу вне пунктов пропуска, но пограничники отдела Вилок остановили их.

Один из мужчин пытался изображать из себя женщину, однако в конце концов признался в обмане. Незаконно покинуть территорию страны мужчины пытались для избежания мобилизации.

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На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по факту попытки незаконного пересечения государственной границы Украины (предусмотрено ст. 204-1 КУоАП), дела направили в суд. Сейчас мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования.