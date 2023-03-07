Связано с ошибкой перевода: в Минобороны Польши опровергли прибытие в Украину ЗРК Patriot

Март, 07 в 14:19

Польский министр обороны Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию La Razon не говорил, что Украина уже получила ЗРК Patriot, а отметил, что положительное решение о передаче Киеву этой системы ПВО было принято благодаря усилиям Польши.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Польши.

— Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать (в интервью La Razon, – Ред.), что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot, – сообщили в министерстве, подчеркнув, что первые польские танки Leopard уже в Украине

В министерстве отметили, что появление в испанском издании упоминания Блащака о ЗРК Patriot в Украине, очевидно, связано с ошибкой во время перевода.

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Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Єдиних новин заявил, что системы ПВО Patriot еще не в Украине.