ПВО Patriot уже прибыли в Украину – министр обороны Польши

Март, 07 в 11:41

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Украина уже получила системы ПВО Patriot.

– Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины, – сказал министр в интервью испанской газете Razon.

Он отметил, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины Польша предоставила нашей стране военную помощь на сумму 2,2 миллиарда евро и не остановится на этом.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина после апреля 2023 года ожидает прибытия в нашу страну зенитно-ракетных комплексов Patriot и SAMP-T.

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