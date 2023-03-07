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Факти / Україна

Пов’язано з помилкою перекладу: у Міноборони Польщі спростували надходження в Україну ЗРК Patriot

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Навчання ЗСУ на Patriot
Фото: Міноборони

Польський міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв’ю іспанському виданню La Razon не говорив, що Україна вже отримала ЗРК Patriot, а зазначив, що позитивне рішення про передання Києву цієї системи ППО було ухвалено завдяки зусиллям Польщі.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Польщі.

– Намір віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати (в інтерв’ю La Razon, – Ред.), що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передання батареї Patriot, – повідомили в міністерстві, підкресливши, що перші польські танки Leopard вже в Україні.

У міністерстві зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від Блащака про ЗРК Patriot в Україні, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.

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Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Єдиних новин заявив, що системи ППО Patriot ще не в Україні.

Джерело: Укрінформ
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