ППО Patriot вже прибули до України – міністр оборони Польщі

Березень, 07 в 11:41

Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що Україна вже отримала системи ППО Patriot.

– Я повинен особливо підкреслити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Patriot або перші танки Leopard, серед іншого, вже досягли України, — сказав міністр в інтерв’ю іспанській газеті Razon.

Він зауважив, що з початку повномасштабної агресії Росії проти України Польща надала нашій країні військову допомогу на суму 2,2 мільярди євро і не зупинеться на цьому.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Україна після квітня 2023 року очікує на прибуття до нашої країни зенітно-ракетних комплексів Patriot та SAMP-T.

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