В Украину с мая 2023 года поступят ЗРК Patriot и SAMP/T — СМИ
Требует проверки
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Украина после апреля 2023 года ожидает прибытия в нашу страну зенитно-ракетных комплексов Patriot и SAMP-T.
— После апреля ожидаем Patriot и SAMP-T, — сообщил информированный источник.
Напомним, что в феврале стало известно, что правительства Италии и Франции предоставят Украине наземную систему земля-воздух среднего радиуса действия SAMP-T, которая поможет защитить небо от российских ракет.
А 17 января премьер Нидерландов Марк Рютте объявил, что его государство передаст Украине еще один комплекс Patriot.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 376-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.