В Украину с мая 2023 года поступят ЗРК Patriot и SAMP/T — СМИ

Март, 06 в 23:36

Украина после апреля 2023 года ожидает прибытия в нашу страну зенитно-ракетных комплексов Patriot и SAMP-T.

— После апреля ожидаем Patriot и SAMP-T, — сообщил информированный источник.

Напомним, что в феврале стало известно, что правительства Италии и Франции предоставят Украине наземную систему земля-воздух среднего радиуса действия SAMP-T, которая поможет защитить небо от российских ракет.

А 17 января премьер Нидерландов Марк Рютте объявил, что его государство передаст Украине еще один комплекс Patriot.

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