Россия потеряла до 30 тыс. военных при попытках взять Бахмут — The Guardian
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Десятки тысяч российских оккупантов погибли в попытках взять украинский Бахмут.
Об этом в Twitter сообщил журналист The Guardian Дэн Саббаха.
— Россия потеряла от 20 тыс. до 30 тыс. человек, пытаясь взять Бахмут, — заявил журналист.
Кроме того, по словам Саббаха, соотношение убитых и раненых солдат может быть значительно больше, чем один к трем.
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По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, погибшего во время обороны Бахмута, российские войска потеряли не менее 5 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 377-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.