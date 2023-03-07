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Факты / Україна

Россия потеряла до 30 тыс. военных при попытках взять Бахмут — The Guardian

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

Десятки тысяч российских оккупантов погибли в попытках взять украинский Бахмут.

Об этом в Twitter сообщил журналист The Guardian Дэн Саббаха.

— Россия потеряла от 20 тыс. до 30 тыс. человек, пытаясь взять Бахмут, — заявил журналист.

Кроме того, по словам Саббаха, соотношение убитых и раненых солдат может быть значительно больше, чем один к трем.

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По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, погибшего во время обороны Бахмута, российские войска потеряли не менее 5 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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