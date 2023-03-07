Росія втратила до 30 тис. військових при спробах взяти Бахмут – The Guardian

Березень, 07 в 17:29

Десятки тисяч російських окупантів загинули у спробах взяти український Бахмут.

Про це у Twitter повідомив журналіст The Guardian Ден Саббаха.

– Росія втратила від 20 тис. до 30 тис. осіб, намагаючись взяти Бахмут, – заявив журналіст.

Крім того, за словами Саббаха, співвідношення вбитих і поранених солдатів може бути значно більшим, ніж один до трьох.

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За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського солдата, загиблого під час оборони Бахмута, російські війська втратили щонайменше 5.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.