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Факты / Україна

РФ потеряла в Бахмуте в 5 раз больше военных, чем Украина – представитель НАТО

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Бахмут
Фото: Генштаб ВСУ

По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, погибшего во время обороны Бахмута, российские войска потеряли не менее 500 человек.

Об этом сообщил военный представитель Североатлантического альянса.

Чиновник предупредил, что соотношение 5 к 1 является информированной оценкой, основанной на разведданных. Несмотря на благоприятное соотношение, они также заявили, что Украина несет значительные потери, защищая город.

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Напомним, что ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что РФ бросила лучшие подразделения в бой на Бахмутском направлении и концентрирует максимально артиллерийский огонь. За эти сутки со стороны окупантов было 130 ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 376-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: CNN
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