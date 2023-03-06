РФ потеряла в Бахмуте в 5 раз больше военных, чем Украина – представитель НАТО

Март, 06 в 21:33

По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, погибшего во время обороны Бахмута, российские войска потеряли не менее 500 человек.

Об этом сообщил военный представитель Североатлантического альянса.

Чиновник предупредил, что соотношение 5 к 1 является информированной оценкой, основанной на разведданных. Несмотря на благоприятное соотношение, они также заявили, что Украина несет значительные потери, защищая город.

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Напомним, что ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что РФ бросила лучшие подразделения в бой на Бахмутском направлении и концентрирует максимально артиллерийский огонь. За эти сутки со стороны окупантов было 130 ударов.