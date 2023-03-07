Март, 07 в 13:26

Днем 7 марта в Херсоне раздались взрывы.

Об этом с места событий передают очевидцы.

К слову, воздушную тревогу в областном центре отменили в 12:43, а уже через полчаса в городе прогремели взрывы.

Сейчас смотрят

В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.

Известно, что накануне российские захватчики 65 раз били по территории области.

По мирным населенным пунктам региона оккупанты выпустили около 360 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и беспилотников.

Жилищные кварталы Херсона враг атаковал трижды, повредив частные дома.

От обстрелов РФ четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.